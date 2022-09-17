Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimleri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimleri ile düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Reha Arsan, Başkan Yardımcısı Op. Dr. Hakan Bulut, Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Bahadır Turgut ve Merkez Başhekim yardımcısı Dt. Ömer Yıldız’ın da hazır bulunduğu toplantıda Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde yürütülen hizmetlerle ilgili ve Beyaz Reform, Ağız ve Diş Sağlığı hekimlerine Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.