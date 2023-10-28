Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Cumhuriyet’in 100. yılı anısına şiir yazdı.
İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, sosyal medya hesabından Cumhuriyet’in 100. yılı anısına yazdığı şiiri paylaştı. Sarıkaya’nın yazdığı şiir şöyle:
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür Cumhuriyet.
Kahraman aziz şehitlerin torunlarındadır bu emanet.
100. yılda Cumhuriyeti istiklalden istikbale taşımak bizlere düşen en büyük mükellefiyet.
Cumhuriyeti zaferle buluşturan, bir asra ulaştıran asımın neslinin birlik ve beraberlik ruhudur elbet.
İlmek ilmek kalpten kalbe cumhuriyetin medeniyet motifleri dokundu.
Sevgi vicdan sadakat cumhuriyetle yoğruldu.
Türkiye Yüzyılı’nın eşiğinde.
Atatürk’ün armağanı cumhuriyetin istikametinde.
Millet olarak yürüyoruz adım adım hiç durmadan yüreğimizle.
Cumhuriyet ve Atatürk ‘ün 100. Yılı kutlu olsun.
Tarihini bilen gençlerin parlayan gözlerinde istikbale yol bulsun.”