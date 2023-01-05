Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Günyüzü ve Sivrihisar ilçelerine ziyarette bulundu.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, Günyüzü ve Sivrihisar ilçelerine ziyarette bulundu.

Prof. Dr. Bilge ve Dr. Pala, Günyüzü ve Sivrihisar ilçelerinde bulunan 1, 2, 3 numaralı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ile Sivrihisar Devlet Hastanesini ziyaret etti. Öte yandan Kaymaz Mahallesi’ne giden Prof. Dr. Bilge ve Dr. Pala, yapımı devam eden acil sağlık hizmetleri istasyonu ve aile sağlığı merkezi projesini yerinde inceledi.