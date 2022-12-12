Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, kış aylarında yaşanabilecek gaz zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, “Gazdan zehirlendiğini düşünülen bir kişi için ilk yapılacak iş, kişiyi o ortamdan alıp açık havaya çıkarmak ve ardın hemen 112 Acil yardım telefonunu aramak olmalıdır” dedi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, kış aylarında yaşanabilecek gaz zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyararak, “Gazdan zehirlendiğini düşünülen bir kişi için ilk yapılacak iş, kişiyi o ortamdan alıp açık havaya çıkarmak ve ardın hemen 112 Acil yardım telefonunu aramak olmalıdır” dedi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, kış aylarında artan gaz zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı. Kış aylarının başlamasıyla artan soğuklar ile birlikte soba, doğal gaz ve bunlarla birlikte bacalardan kaynaklanan zehirlenmelerde yoğun artış gözlendiğini kaydeden Korkmaz: “Gaz zehirlenmelerinin çoğu da ne yazık ki ölümle sonuçlanmaktadır. Bu sorun ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de her kış yaşanmakta ve üzücü sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle lodoslu havalarda meydana gelen bu zehirlenmelere sebep olan gaz, karbon monoksit gazıdır. Ölümlere sebep olan karbon monoksit gazı renksiz, kokusuz, tatsız ve yanıcı bir gazdır. Özellikle renksiz ve kokusuz olması kişilerin gaz sızıntısı olduğunu fark etmeden zehirlenmelerine sebep olmaktadır. Kömür, doğalgaz v.b maddelerle ısınma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşan karbon monoksit gazı, vücuda solunum yolu ile girip, hemen kana geçer ve oksijen alımını engelleyerek, zehirlenme ve ardından ölüme yol açar. Kısa sürede tıbbi müdahale yapılırsa tedavi şansı vardır, ancak özellikle soba zehirlenmeleri daha çok gece uyurken olduğundan maalesef müdahale imkânı yoktur. Güneybatıdan esen lodos rüzgârı nedeniyle, sobalardan karbon monoksit gazı sızması daha çok görülmektedir. Bu yüzden özellikle lodoslu havalarda soba yakılmaması, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka söndürülmesi bu üzücü olayların önlenmesinde yararlı olacaktır” dedi.

Gazdan zehirlendiğini düşünülen bir kişi için ilk yapılacak iş, kişiyi o ortamdan alıp açık havaya çıkarmak ve ardın hemen 112 Acil yardım telefonunu aranması gerektiğini kaydeden Korkmaz şöyle devam etti:

“Doğalgaz ile ilgili bir sorun varsa, Doğalgaz Arıza Servisinin 187 No.lu telefonu mutlaka aranmalıdır. Bunların yanında zehirlenme olduğu kesinse Zehir Danışma Merkezi’nin 114 No.lu telefonu aranarak zehirlenmelerde yapılacak ilk yardım konusunda bilgi alınabilir. Ancak karbon monoksit zehirlenmesi tedavisinin mutlaka hastanede yapılması gerektiği unutulmamalıdır.”