Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden hizmet alan yaşlı çınarları ziyaret etti.

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri, bakıma muhtaç vatandaşların yanında olmaya devam ederken, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul da yaşlı çınarları ziyaret etti. Ziyaretler çerçevesinde Efeler ilçesindeki Yedieylül ve Umurlu mahallelerinde ikamet eden ve evde sağlık hizmetinden faydalanan yaşlı çınarlarımızı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Şenkul, aile bireyleri ve yaşlı çınarlar ile sohbet ederek talep ve isteklerini dinledi. Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Şenkul, Evde Sağlık Hizmeti alan hastaların durumları hakkında aileleri ile tedavisini yapan sağlık ekibinden de bilgi aldı. Sağlık Bakanlığı’nın şefkatli ve tedavi edici elinin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Şenkul, kaliteli sağlık hizmetini halka sunmaya gayret gösterdiklerini ve her fırsatta yaşlıları ve evde sağlık hizmeti alan vatandaşları sağlık ekipleriyle birlikte ziyaret etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Ayrıca Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde, Aydın’da ikamet eden 100 yaş üzeri Evde Sağlık Hizmetleri’nden faydalanan 17 yaşlı çınar, Evde Sağlık Hizmetleri Birimlerimizce ziyaret edilerek muayene ve tetkikleri yapıldı.