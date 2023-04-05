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Entegre hastane içinde bulunan Acil Servis, Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Şenkul, Hastane Başhekiminden ilçede yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Sağlık hizmeti almaya gelen vatandaşlar ve sağlık personeli ile sohbet eden Şenkul, personele çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletti.

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