Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aile Sağlığı Merkezi ziyaretleri kapsamında Çine 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek yerinde değerlendirmelerde bulundu.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aile Sağlığı Merkezi ziyaretlerine devam ediyor. Dr. Şenkul son olarak Çine 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret etti. Aile Sağlığı Merkezi bünyesinde yürütülen hizmetler ve merkezin fiziki yeterliliği hakkında İlçe Sağlık Müdüründen bilgi alan İl Sağlık Müdürü Dr. Şenkul, Aile hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi personelleri ile sohbet ederek gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.