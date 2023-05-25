Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ilçe ziyaretleri çerçevesinde Buharkent İlçe Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Buharkent Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hastanede sunulan sağlık hizmetleri hakkında Buharkent İlçe Devlet Hastanesi Başhekiminden bilgi aldı. Aile hekimleri ve sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Şenkul, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileterek kolaylıklar diledi. Tedavi gören hastalar ve yakınlarını da unutmayan Şenkul, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Sağlık Müdürü Şenkul Buharkent ziyaretinde; Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz ve Belediye Başkanı Mehmet Erol’u da makamında ziyaret edip ilçede yürütülen sağlık çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.