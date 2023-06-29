Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların sağlığı için görevlerinin başında olan sağlık personelleri ve tedavi gören hastalarla bayramlaştı.

İlk olarak Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ni ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, sırasıyla Aydın Devlet Hastanesi, Efeler 5 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ve Atatürk Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastanede tedavi altında bulunan vatandaşlar, hasta yakınları ve görevi başındaki sağlık personeller ile bayramlaşan İl Sağlık Müdürü Şenkul, onlarla sohbet etti. Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Şenkul, her şartta insan sağlığı için büyük bir fedakarlık ve özveri ile çalıştığını ifade edip tüm personele teşekkür ederek, görevlerinde kolaylıklar diledi.

Bayram sürecinde acil servislerde sunulan sağlık hizmetleri hakkında hastanelerin başhekimlerinden bilgi alan İl Sağlık Müdürü Şenkul’a, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Hakan Bulut ve hastane yönetimleri eşlik etti.