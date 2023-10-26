Aydın İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, umhuriyetin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Kamu Spor Oyunları’nda derece alan Aydın Devlet Hastanesi Masa Tenisi Takımı ve İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımı’nı ağırladı.

Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri çerçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen Kamu Spor Oyunları Masa Tenisi branşında Atatürk Devlet Hastanesi Masa Tenisi Takımı Ege Bölge birincisi olurken, voleybol branşında İl Sağlık Müdürlüğü Voleybol Takımımı 3’üncü oldu. Kurumlar Arası Masa Tenisi Turnuvası’nda İl birincisi olarak Aydın’ı Denizli’de düzenlenen Ege Bölge Şampiyonası’nda temsil etmeye hak kazanan Atatürk Devlet Hastanesi Masa Tenisi Takımı, şampiyona da sırasıyla Uşak, Manisa (Hükmen), Denizli, Afyon ve İzmir takımlarını yenerek namağlup şampiyon olurken, Ankara’da yapılacak olan Kamu Spor Oyunları Türkiye Şampiyonası’nda Aydın’ı temsil etmeye hak kazandı. Başarılı takımların oyunları İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul’u ziyaret ederek verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, “Vatandaşlarımıza hizmet noktasında göstermiş oldukları gayret ve başarılı çalışmalarını yanında gerçekleştirilen turnuvada da üçüncü olan voleybol takımımızı, ilimizde birinci olarak Ege Bölge Şampiyonasına katılan ve Ege Bölgesi Şampiyonu olan masa tenisi takımımızı tebrik ediyor, Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan Atatürk Devlet Hastanemiz masa tenisi Takımımıza da şampiyona da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.