Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Aile Sağlığı Merkezi ziyaretleri kapsamında Didim Altınkum Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek yerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul; Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğine dair görüşlerini dinleyerek Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerini hassasiyetle yürüten aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Ayrıca sağlık hizmeti almak için gelen hastalarla sohbet eden Şenkul, hastalara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul’a Didim Altınkum Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinde İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Engin Tetik ile Didim İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Öztürk eşlik etti.