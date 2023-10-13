Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge Alpu, Beylikova ve Mihalıççık ilçelerindeki sağlık kuruluşlarına yaptığı ziyarette inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Bilge, Alpu, Beylikova ve Mihalıççık’ta bulunan İlçe Devlet Hastanelerini, Aile Sağlığı Merkezlerini, Toplum Sağlığı Merkezlerini ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını inceleyerek hastane başhekimlerinden ve hastane müdürlerinden bilgiler aldı. Hastanelerdeki poliklinikler ve acil servislerde yatarak tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Müdür Prof. Dr. Bilge, burada çalışan tüm sağlık personelleriyle bir araya gelerek, talep ve önerilerini alıp istişarede bulundu.

Müdür Prof. Dr. Uğur Bilge, gerçekleştirdiği ziyaretlerinde ilçelerdeki hizmet binalarının fiziki şartlarıyla birlikte kullanılan tıbbi cihazlara da bakıp, hastane başhekimlerinden ve hastane müdürlerinden bilgiler aldı.