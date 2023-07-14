Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, vatandaşları aşırı sıcak ve güneş çarpmalarına karşı uyardı.

Elazığ’da hava sıcaklıkları kendini gösterdi. Ortalama 36 derece düzeyinde seyreden sıcaklıkların ardından İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, vatandaşları aşırı sıcak havalara karşı uyararak, başta çocuklar, yaşlılar, aşırı kilolu ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere zorunlu olmadıkça 10.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğini bildirdi.

Aşırı sıcaklıkların çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Cahit Polat ” Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde hava sıcaklıkları ve nemde olabilecek artışlar nedeniyle insan sağlığı olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Özellikle dört yaşından küçük çocuklar ve 65 yaş ve üzeri yaşlılar olmak üzere, yalnız yaşayanlar, engelliler, bakıma ihtiyacı olanlar, gebeler, aşırı kilolular, açık alanda çalışanlar, şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, psikolojik hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları gibi kronik hastalığı olanlar, tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçlarını sürekli kullanmak zorunda bulunan hastalar ile madde bağımlıları bu durumdan daha fazla etkilenebilecektir” dedi.

Normalde vücut ısısının terleme ile dengede tutulduğunu belirten Prof. Dr. Polat, “Sıcaklık ve nem artışına bağlı, artan vücut ısısını düşürmek için yeni duruma uyum sağlamaya çalışan metabolizma yetersiz kalarak sadece terleyerek vücut ısısını dengede tutmada yetersiz kalır. Bu nedenle özellikle yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanların terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması zorlaşır. Ayrıca; obezite, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, dehidratasyon dediğimiz aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, tedavi amaçlı bazı ilaçların kullanımı da etkili olan diğer faktörlerdir. Yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir. Bu nedenle bir yetişkin her gün en az 2/2,5 litre sıvı tüketmelidir. Su dışı sıvı alımında kahve çay ve gazlı içeceklerden uzak durulmalı, eğer doktor tarafından sıvı alımı kısıtlanmış veya tansiyon düşürücü ilaç kullanılması söz konusu ise ilgili doktora başvurmak gerekir. Kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi yöntemler kullanılmalı ve bol miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir. Bebek, çocuk, engelli ve hayvanlar kapalı ve park edilmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır” şeklinde konuştu.

Güneş çarpmasına karşı da vatandaşları uyaran Polat, “Güneş ışınlarının dik vurduğu açılarda ultraviyoleye yüksek dozda maruz kalındığını bilmekteyiz. Güneş çarpmasının başlıca belirtileri halsizlik, bitkinlik, yoğun çarpıntı, baş ağrısı olarak ortaya çıkmaktadır. Güneş çarpması beyin ödemine kadar ilerleyebildiği gibi güneş ışınlarına maruz kalmanın uzun vadeli etkiler arasında ciddi cilt yanakları haricinde cilt kanseri riski de bulunmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda yapmamız gereken şey, en yakın sağlık kuruluşuna ve acil servise başvurmaktır. Burada artık oran olarak ağızdan alacağımız sıvı miktarı vücudumuzda yeterli sıvı dengesi oluşturmayacağı için belki damar yolundan bir sıvı takviyesi tercih edilebilecektir. Bununla birlikte ortaya çıkacak bulantı, kusma, yarım saat dinlenmekle geçmeyen çarpıntı, yoğun baş ağrısı, şiddetli halsizlik hali özellikle görülürse bu kişileri bebek, çocuk ve yaşlı bireyler ise mutlaka acil servise başvurmalarını öneriyoruz” diye konuştu.