Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Osman Polat, sağlık altyapısının 2024 yılında güçlendiğini ifade ederek, yatak kapasitesinin bin 200’e, günlük muayene kapasitesinin ise 10 binin üzerine çıkarıldığını söyledi.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Osman Polat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda açıklama yapan Polat, sağlık hizmetleri ve 2024 yılı çalışmalarına ilişkin bilgiler paylaştı.

"140 uzman hekim görev yapıyor"

Polat, Kırıkkale’de birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarıyla birlikte özel sağlık tesislerinin etkin şekilde hizmet verdiğini belirterek, "140 uzman hekim, 125 pratisyen hekim, 44 diş hekimi ve 8 uzman diş hekimiyle sağlık hizmetlerini sunmaktayız. Ayrıca, bin 500’ü aşkın ebe ve hemşireyle sağlık hizmetlerinin etkin sunumuna katkı sağlanmaktadır. Kişi başına hekime müracaat oranı 8,2’ye ulaşmış, tekrar başvuru oranları ise düşürülmüştür" dedi.

"Muayene kapasitemiz günlük 10 binin üzerine çıktı"

2024 yılında sağlık altyapısının önemli ölçüde güçlendiğini vurgulayan Polat, kamu hastanelerindeki yatak kapasitesinin bin 200’e çıktığını ve yoğun bakım yatak kapasitesinin yüzde 15 artırıldığını ifade etti. Polat, poliklinik hizmetlerinden acil servislere kadar geniş bir yelpazede hizmetlerin geliştirildiğini belirterek, “Günlük muayene kapasitemiz 10 binin üzerine çıktı. Ameliyat masaları, anjiyo hizmetleri gibi birçok alanda ekipmanlarımızı yeniledik" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Polat, program sonunda basın mensuplarıyla 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla pasta kesti.