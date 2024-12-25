Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Osman Polat, Yüksek İhtisas Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından takibi ve tedavisi yapılan 91 yaşındaki şehit babası Hamza Çanga’yı ziyaret etti. Kalp ve tansiyon hastalıkları nedeniyle evde sağlık hizmeti alan Çanga, düzenli takip ve tedavi sayesinde yaşam kalitesini artırıyor.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara ev ortamında sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Kalp ve tansiyon gibi ciddi sağlık sorunları olan hastaların tedavi süreçlerini evde sürdürmesi, hem sağlık durumlarında iyileşme sağlıyor hem de yaşam kalitelerini artırıyor. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Osman Polat, evde sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, "Vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için büyük bir özveriyle çalışıyoruz. 91 yaşındaki Hamza Çanga’nın tedavi sürecine tanıklık etmek, bu hizmetin ne kadar değerli olduğunu gösteriyor" dedi.

Polat, Evde Sağlık Hizmetleri ekibine teşekkür ederek, bu hizmetin hastaların yalnızca sağlıklarını iyileştirmekle kalmayıp, yaşam kalitelerini artırmada da önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Şehit babası Hamza Çanga ise duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evde sağlık hizmetleri sayesinde sağlığımda önemli bir iyileşme kaydettim. Bu hizmeti sunan herkese teşekkür ederim" dedi.