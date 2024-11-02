Organ bağışı sayılarında ciddi anlamda düşüş olduğunu belirten Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, farkındalık oluşturmak için şiir yazdı. Şiirinde organ bağışının önemine dikkat çeken Sarıkaya, en fazla organ bağışı bekleyenlerin diyaliz hastalarının olduğuna dikkat çekti.

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, ülke genelinde organ yetmezliğine bağlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün artış göstermekte olduğunu söyledi. En çok organ bağışı bekleyenlerin diyaliz hastaları olduğunu belirten Dr. Sarıkaya, vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulundu. Öte yandan, 2018-2019 yıllarında Çankırı genelinde organ bağışı sayısı 400’e yakınken 2024’te ise 24 adet bağış yapıldığı görüldü.

İl Sağlık Müdürü Sarıkaya, Organ Bağışı Haftası’nda organ bağışına dikkat çekmek için şiir yazdı.

“Organ yetmezliğine bağlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayımız her geçen gün artış göstermekte”

Tedavisi organ nakline bağlı olan hastaların hayatını kaybedebildiklerini söyleyen Dr. Sarıkaya, “Ülkemizde organ yetmezliğine bağlı olarak organ nakli bekleyen hasta sayımız her geçen gün artış göstermekte. Organ bağış sayıları çok düşük seviyede seyretmekte ve tedavisi yalnızca organ nakline bağlı olan hastalarımız maalesef ki hayatlarını kaybedebilmektedirler. Bu yüzden özellikle organ bağış haftasında organ yetmezliğine bağlı hastalarımızın daha sağlıklı yaşayabilmeleri için organ bağış sayısı ve organ nakil oranlarını arttırmak Sağlık Bakanlığımızın hedefleri arasındadır. Bilindiği gibi 3-9 Kasım tarihleri organ bağışı olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın en verimli ve en güzel şekilde kutlanması, organ nakli bekleyen hastalarımız için umut verici olabileceği gibi aynı zamanda vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın organ bağışı için farkındalık oluşturacaktır. Bu durumda organ bağışı noktasında daha fazla bir artışa neden olacaktır. Bir gün bizlerin veya yakınlarımızın da organ nakline ihtiyacı olacak bilinciyle organ bağışında bulunmalarını istiyoruz. Her bağış, filizlenen bir candır” dedi.

Organ Bağışı Haftası için yazdığı şiirin bir kısmını seslendiren Dr. Sarıkaya, “Organ bağışı kampanyası düzenleyelim. Toplumumuzu duyarlılığa davet edelim. Bir gün aynı durumda bizlerde olabiliriz. Bir naaşın 5 cana yaşam olacağını bilmeliyiz. Dünya hayatına gözlerimizi yumduğumuzda, bağışlayalım organlarımızı umutlara. Umutlara umut olalım. İnsanlara can olalım. O insanların yürekten dualarını alalım" diye konuştu.

“Organ bağışını en fazla bekleyen diyaliz hastalarımız”

Çankırı genelinde organ bağışında ciddi düşüşler yaşandığını kaydeden Dr. Sarıkaya, “Geçmiş dönemlerde Çankırı ilimiz olarak, özellikle 2018-2019 yıllarında bağış sayımız çok yüksek seviyedeydi. Yaklaşık 300-400’leri bulduğumuz bağış sayımız vardı. Ancak pandemi nedeniyle bağış sayılarımızda düşüşler yaşandı. 2024 yılının ilk 9 ayında maalesef ki organ bağış sayımız, 24 civarında. Organ bağışını en fazla bekleyen diyaliz hastalarımız” diye konuştu.