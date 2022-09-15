Mersin İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Emrah Ceviz , Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığında gerçekleşen ''Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Mersin İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Emrah Ceviz , Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında 'Beyaz Reform' gündemiyle Ankara'da gerçekleşen 'Değerlendirme ve Koordinasyon ' toplantısına katıldı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında; “Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı” Sağlık Bakanlığı’nda, Bakan Yardımcıları, Birim Amirleri ve İl Sağlık Müdürlerinin katılımları ile gerçekleşti. Toplantıda “Beyaz Reform”un detayları masaya yatırıldı ve İl Sağlık Müdürlerinin soru ve görüşleri alındı. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma; Ek Ödeme Yönetmeliği ve Sağlık Hizmet Sunum Raporları ile ilgili detaylı bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.