Mersin İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Emrah Ceviz , sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile Sağlık Çalışanlarına deprem sonrası gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkkür etti.

Mersin İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Emrah Ceviz , 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen asrın felaketi sonrası verdikleri mücadele ile vatandaşların ve depremzedelerin takdirini toplayan Sağlık Çalışanlarına yayımladığı mesajla teşekkür etti.

Mersin İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Emrah Ceviz , Sağlık Çalışanlarına yayımladığı duygu dolu mesajda şu ifadeleri kullandı ;

'' 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük afet sonrasında sağlık camiasının bir ferdi olarak , göstermiş olduğunuz üstün gayret ve özveriden dolayı başta Aziz Milletimiz olmak üzere Bakanlığımız ve şahsım adına minnetlerimi sunar ; çalışmalarınızda başarılar dilerim.İyi ki varsınız ...''