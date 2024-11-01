2024 yılı 2. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı, Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geniş bir katılımla düzenlendi.

Niğde ve Nevşehir İl Sağlık Müdürlüklerinin de katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, acil sağlık hizmetlerinde iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan ve Sağlık Hizmetleri Yöneticileri, Hastane Başhekimleri ve özel hastane temsilcileri 2024 yılı 2. Bölge ASKOM Toplantısına katıldı. Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dr. Doğan Bahadır İnan, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Hizmetleri Yöneticileri, Hastane Başhekimleri katıldı.

Erciyes Tıp Fakültesi Hastaneleri, kamu ve özel hastaneler, il ambulans servisleri ve çeşitli sağlık birimlerinden temsilcilerin de katıldığı toplantı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Düzenlenen toplantıda, Kayseri, Niğde ve Nevşehir illerinin hastane acil servis hizmet kalitesi ile sevk istatistikleri detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Toplantı hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dr. Doğan Bahadır İnan Kayseri, Niğde ve Nevşehir illerinin sevk istatistikleri detaylı bir şekilde değerlendirildiğini, hastanelerin acil servislerindeki mevcut durum ve hizmet kalitesinin ele alındığını, iller arası sevklerde yaşanan zorluklar, kaynakların daha etkin kullanımı ve bölgesel sağlık hizmetlerinde hasta memnuniyetini artırmak adına yapılabilecek yenilikler hakkında fikir alışverişinde bulunulduğunu söyledi.

İnan; "ASKOM Toplantısı, sağlık hizmetlerinde bölgesel iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu, katılımcılar bu birlikteliğin hasta memnuniyeti ve hizmet kalitesine olumlu katkılar sunacağı konusunda ilgili birimlerin koordinasyonunu güçlendirecek adımların atılması ve alınan kararların uygulamaya geçirilmesi yönünde ortak kararlar sergiledi" dedi.