Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, hava sıcaklığının artmasıyla oluşabilecek sağlık problemlerine yönelik alınması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulundu.

Sıcak havalarla mücadele etme konusunda bilinçlenmenin önemine dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Erşan; “Aşırı sıcağa maruz kalmanın geniş çerçevede fizyolojik etkileri vardır. Özellikle çocuklar, yaşlılar, gebeler, engelliler, kronik hastalığı bulunanlar, sıcak havanın zararlı etkilerinden korunmak için bazı önlemler almalıdır. Vücudumuz ter yoluyla sürekli sıvı kaybeder; bu yüzden susamayı beklemeden günde en az 2-2,5 litre su tüketilmeliyiz. Yoğun spor ya da dışarıda bedensel etkinlik yaparken her saat başı 2-4 dört su bardağı su içilmesi, bu tüketiminden ihtiyaca göre artırılması uzmanlarımız tarafından önerilmekte. Gün içinde dışarı çıkılması gerekiyorsa mümkün olduğunca gölge ve klimalı alanlarda bulunulmalı, yoğun efor gerektiren uğraşlardan kaçınılmalı, sık sık dinlenilmelidir. Ayrıca, güneşin zararlı etkilerinden korunmak için açık renkli ve bol giysiler tercih edilmeli, şapka, güneş gözlüğü ve güneşten koruyucu cilt ürünleri kullanılmalıdır. Park halindeki araçlar içinde beklenilmemeli, çocuklar araç içinde asla bırakılmamalıdır. Özellikle risk grubunda olan gebe, yaşlı, çocuk ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımız olmak üzere, günün sıcak ve güneşin zararlı etkilerinin daha yoğun olduğu özellikle 10:00 - 16:00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınılmalı. Güneş ışınları cilde ve gözlere de zararlıdır. Güneş ışınlarının kuvvetli olduğu saatlerde UV koruması olan bir güneş gözlüğü tercih edilmesi, hassas cilt problemi olan kişilerin güneşin olumsuz etkilerinden koruyucu kremler kullanması bizlere gereken korumayı sağlayacaktır.

Güneşe veya sıcağa uzun süre maruz kaldıktan sonra geçmeyen sürekli bir baş ağrısı, çift görme, sık kusma ve bulantı gibi belirtiler görülürse, derhal bir hekime başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.