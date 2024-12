Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Ekim 2024 tarihinde başlatılan ’Normal Doğum Eylem Planı’ çerçevesinde Kayseri’de yürütülen faaliyetler ve geleceğe yönelik planlamalar, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısında masaya yatırıldı.

Kayseri’de normal doğum oranlarının artırılmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda; il genelindeki doğum istatistikleri paylaşılırken, sezaryen oranlarının düşürülmesi ve normal doğumun teşvik edilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca hamilelik sürecinde anne adaylarına yönelik gerçekleştirilecek bilinçlendirme programlarının önemi vurgulanarak, toplum genelinde farkındalığı artıracak kampanyaların planlanması ve bu kampanyaların hayata geçirilmesi konularında çeşitli görüşler sunuldu. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan; normal doğumun hem anne hem de bebek için birçok avantaj sağladığına değindi. Erşan; “Normal doğum; annenin ve bebeğin doğal sürecine dayanan, sağlık açısından pek çok fayda sağlayan bir doğum yöntemidir. Normal doğum sonrasında annenin vücudu daha hızlı toparlanır ve hastanede kalış süresi kısalır. Ayrıca, doğum kanalından geçen bebek bağışıklık sistemi için faydalı doğal mikroorganizmalarla tanışır, bu da bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirir. Normal doğum, annenin ve bebeğin duygusal bağını güçlendiren önemli bir faktördür. Ancak her gebelik farklıdır ve bazı durumlarda normal doğum mümkün olmayabilir. Bu nedenle gebelik öncesi, doktorla birlikte doğum planlaması yapmak ve doğum seçenekleri hakkında bilgi almak büyük önem taşır. Her durumda doğum sürecinin en güvenli ve en uygun şekilde yönetilmesi amacıyla sağlık uzmanlarının yönlendirmeleri son derece önemlidir. Mümkün olan her durumda normal doğumu tavsiye ediyoruz.” şeklinde konuştu.