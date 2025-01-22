Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürütmekte iken Mersin Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Uzm.Dr. Mustafa Ekici , göreve başlaması nedeniyle kendisini ziyaret eden misafirlerine iadeiziyaretlerini sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Mustafa Ekici bu ziyaretler kapsamında Mersin SGK ( Sosyal Güvenlik Kurumu ) İl Müdürü Ali Koç'u makamında ziyaret etti.

Mersin'e dair Sağlık ve Sosyal Güvenlik merkezli konularda sohbet edilip görüş alışverişinde bulunulan ziyaret günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Mersin SGK İl Müdürü Ali Koç iadeiziyaret ve başarı dilekleri için duyduğu memnuniyeti ifade ederek İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mustafa Ekici'ye teşekkür etti.