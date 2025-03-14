Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Beytullah Şahin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, sağlık çalışanlarının fedakâr çalışmalarına vurgu yaptı ve Gaziantep’teki sağlık hizmetlerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dr. Şahin, mesajında sağlık çalışanlarının insan hayatını koruma ve iyileştirme yolundaki özverili çalışmalarına dikkat çekerek, "Sağlık, insan hayatının en temel değerlerinden biridir ve bu kutsal görevi yerine getiren hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, büyük bir fedakârlık ve azimle görev yapmaktadır. Gece gündüz demeden, insan sevgisiyle yürütülen bu hizmetler, toplumumuz için paha biçilemez bir değere sahiptir. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

"Gaziantep’te sağlık hizmetleri güçleniyor"

İl Sağlık Müdürü Dr. Şahin, Gaziantep’teki sağlık yatırımlarına da değinerek, kentte sağlık hizmetlerinin her geçen gün daha da geliştiğini belirtti. Şahin, özellikle Gaziantep Şehir Hastanesi’nin modern altyapısıyla sunduğu kaliteli hizmetlerin, bölgedeki sağlık standartlarını yükselttiğini vurguladı. Ayrıca, inşası tamamlanan 400 yataklı yeni Nizip İlçe Devlet Hastanesi ve 300 yataklı Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek binasının bölge halkına kapsamlı sağlık hizmetleri sunacağını ifade etti.

Öte yandan, Gaziantep’te sağlık hizmetlerini güçlendirmek adına hayata geçirilen sosyal projelere de değinen Dr. Şahin, "Aile sağlığı merkezlerinden yoğun bakım ünitelerine, anne ve bebek sağlığını destekleyen projelerden kadın hakları farkındalık eğitimlerine kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Mesajının sonunda tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Dr. Şahin, "İnsan hayatını her şeyin üstünde tutarak görev yapan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum" ifadelerini kullandı.