Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok, aile hekimlerinin sorumlu olduğu nüfusun 4 binden 3 bin 500’e düşürüldüğünü belirterek, "İlimizde yeni aile hekimliği birimlerinin açılması ve nüfus düşürülmesi planlaması hızla devam etmektedir" dedi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çağdaş Derdiyok, Aile Hekimliği Sistemi ve yeni yönetmelik değişiklikleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Derdiyok, yeni düzenlemelerle birlikte aile hekimlerinin sorumlu olduğu nüfusun 4 binden 3 bin 500’e düşürüldüğünü belirterek, “Yeni düzenlemelerle birlikte aile hekimlerimizin nüfusları 4 binden 3 bin 500’e düşürüldü, bu sayede nüfus azaltılarak aynı zamanda izlem yelpazesi genişletilerek daha az kişiye daha kaliteli hizmet verilmesi planlanmaktadır. İlimizde de yeni aile hekimliği birimleri açılması ve nüfus düşürülmesi planlaması hızla devam etmektedir. İlimizde de yeni aile hekimliği birimleri açılması ve nüfus düşürülmesi planlaması hızla devam etmektedir. Ayrıca aile hekimlerine verilecek olan hastanelerden randevu alma yetkisiyle aile hekimi hastasını değerlendirecek ve eğer ileri tetkik ve tedavi için üst basamağa sevk gerekirse kişi randevu almaya uğraşmadan aile hekimi tarafından randevusu alınıp üst basamaklarda işlemlerini rahatlıkla yapabilecekler” dedi.

Kronik Hastalık Takibi-Hastalık Yönetim Platformu’nda da (HYP) çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Derdiyok, “HYP, obezite, tansiyon, diyabet, kalp hastalıkları gibi kronik hastalık takiplerinin ayrıca 65 yaş üzeri vatandaşlar için yaşlı sağlığı izlemlerinin yapılarak aile hekiminin hastalarını daha yakından takip etmesi ve kişilerin hastalığa yakalanmadan sağlıklarını korumalarını öğretmek, hasta olanların ise hastalıklarını kontrol altında tutmalarını sağlamak temel hedeftir” diye konuştu.

Aile hekimlerinin ilaç yazma yetkisinin kısıtlanmadığını belirten Derdiyok, “Aile hekimlerinin ilaç yazma yetkisi kısıtlanmadı. Ancak akılcı ilaç kullanımı dediğimiz bir terim var. Burada anlatılmak istenen şudur, her türlü ilaç hekim tarafından gerekli görüldüğü sürece uygun doz ve sürede kullanılmalıdır. Çünkü yanlış ve gereksiz kullanımlar insan sağlığına olumsuz yönde zarar verebilirler. Özellikle antibiyotiklerin uygunsuz kullanımı sonucunda antibiyotik direnci dediğimiz durum gelişmekte ve bu durum ilerleyen dönemlerde antibiyotiklerin işlevselliğini azaltmaktadır. Türkiye antibiyotik kullanımında dünya ortalamasının neredeyse 3 kat üzerinde seyretmektedir. Vatandaşlarımızın da bu noktada üzerine düşen görevler vardır. Hekim kontrolü dışında ilaç kullanılmamalı ve ilaçların uygun görüldüğü süre içinde kullanılmasına özen gösterilmelidir” şeklinde konuştu.

“Her yaş grubuna özel hizmet sunulması hedefleniyor”

Yeni düzenlemeler ve planlamalarla her yaş gurubuna özel hizmet sunulmasının hedeflendiğini belirten Derdiyok, “Biz, bu hekimlerin yanına yeni aile hekimliği birimleri açarak ve halkımızı bu yeni birimlere yönlendirerek iş yükünü azaltmayı ve hizmeti daha verimli hale getirmeyi planlıyoruz. Bakanlığımızın yeni planlamalarından biri de performans odaklı takip sistemidir. Eskiden aile hekimlerinden gebe, bebek, çocuk izlemeleri ve grip aşıları gibi hizmetler beklenirken, şimdi buna lohusa izlemeleri de eklendi. Gebelik sonrası dönemde kişilerin takibi, performans göstergesi olarak aile hekimlerine bir görev olarak tanımlandı. Bu konuda ilimizin şanslı olduğunu belirtmek isterim. İki yıldır yürüttüğümüz ’Mutlu Anneler ve Sağlıklı Bebekler’ projesi sayesinde Kastamonu’da bir ilki başardık. Bu proje kapsamında, ilimizde doğum yapan annelere doğum sonrası ev ziyaretleri yapıyoruz. Annelerimize, hastanede verilen doğum sonrası eğitimleri evde de sunuyoruz. Çocuklarının nasıl besleneceğinden yatacakları yere kadar tüm detayları annelerin ev ortamında onlara aktarıyoruz. Eğer anneler kabul ederse, bu hizmeti evlerinde sürdürüyoruz. Bu projeye aile hekimlerinin de desteğiyle devam ederek daha mutlu anneler ve sağlıklı bebekler için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

“Yapılan düzenlemelerle daha verimli ve doğru bir sağlık hizmeti sunulacak”

Yapılan düzenlemelerle daha verimli ve doğru bir sağlık hizmeti sunulacağını söyleyen Derdiyok, “Bu yaklaşım, hastaların 2’nci ve 3’üncü basamak hastanelere gitme oranını azaltacak ve gerçekten ihtiyacı olan kişilerin hastanelere daha rahat ulaşmasını sağlayacaktır. Bakanlığımız, aile hekimliği sistemini güçlendirerek, hem ilaç yazımı hem raporlar hem de tetkikler konusunda daha fazla yetki tanımayı planlıyor. Bu sayede, daha verimli ve doğru bir sağlık hizmeti sunulacaktır. Bakanlık, 2’nci ve 3’üncü basamaktaki yükü azaltmayı hedefliyor ve bunun ekonomik açıdan da büyük bir fark oluşturduğunu unutmamalıyız. Bir hastanın aile hekimliğinde bakılması, hastanede bakılmasına göre çok daha düşük maliyetlidir. Bu nedenle, devletin yükünü azaltmak ve doğru yönlendirmeleri sağlamak amacıyla halkımızın da desteğini bekliyoruz. Yeni açılacak aile hekimlikleri ile sizlerin daha rahat ve uygun ortamlarla buluşmanızı sağlayacağız. 2025 yılı itibarıyla, birinci basamağa büyük yatırımlar yapacağız ve her ilçede aile hekimliği hizmetinin yaygınlaşacağını göreceksiniz. Bakanlığımız, bu süreçteki onaylarıyla birlikte, halkın daha erişilebilir ve uygun fiziki ortamlarda hizmet almasını sağlayacak” dedi.

Tüm sağlık sistemlerini bir harita üzerinden planlama yaparak yönlendirdiklerine dikkati çeken Derdiyok, “İlçelerimizde 126 aile hekimliği birimimizle aktif hizmet vermekteyiz. Şu an itibarıyla bu bilgiler Slack üzerinden görüntüleniyor. Biz, harita üzerinden her aile hekimliği birimimizin yerini görebiliyoruz. Bu sayede hangi coğrafyada hizmet verdiğimizi ya da hangi bölgelerde eksik olduğumuzu tespit edebiliyoruz. Bu doğrultuda tüm sağlık sistemimizi harita üzerinden planlama yaparak yönlendiriyoruz. Bu yıl aile hekimliği sistemimize yeni arkadaşlarımızı ekledik. Yeni bir politika değişikliği yapıldığını da buradan duyurmak istiyoruz. Yeni aile hekimliği birimleri oluşturma ihtiyacımız doğdu. Bu kapsamda, hem yatırım programlarına eklediğimiz projeler hem de Bakanlığımızdan aldığımız izinlerle yeni aile hekimlikleri açacağız” diye konuştu.

Derdiyok, sözlerine şöyle devam etti:

“Birinci basamak sağlık sisteminin temel taşlarından olan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çok önemli role sahipler. Bu noktada Bakanlığımız tarafından yapılan düzenlemelerle daha etkin ve işlevsel bir sistem kurulmaya çalışılıyor. İlimiz aile hekimliği sistemine yeni 2 birim daha ekleyerek Kuzeykent ve Mehmet Akif Ersoy Mahallelerinde de toplam 6 hekimin çalışacağı yeni aile sağlığı merkezleri için çalışmalarımız hızla devam ediyor.”