Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Bildirici, epilepsi farkındalığını artırmak ve bu yanlış önyargıları ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürüteceklerini vurguladı.

Dünya genelinde 10 Şubat Epilepsi Günü olarak kabul edilmekte olup, bu özel gün epilepsi hastalığına dair toplumsal farkındalığın artırılması açısından büyük önem taşıyor.. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, epilepsinin kronik ve uzun süreli bir hastalık olduğunu belirterek, ülkemizde yaklaşık 700-800 bin, dünya genelinde ise 65 milyon epilepsi hastasının bulunduğunu ifade etti. Epilepsinin, beyindeki nöronların ani ve kontrolsüz boşalmaları sonucu meydana geldiğini belirten Bildirici, nöbetlerin ne zaman ortaya çıkacağının önceden kestirilemeyeceğini vurguladı. Bir nöbetin tek başına epilepsi hastalığını işaret etmeyeceğini ancak bu tür durumlarda gerekli değerlendirmelerin yapılmasının önemli olduğunu ifade etti.

"Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalıktır"

Epilepsinin büyük ölçüde ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabileceğini belirten Bildirici, vakaların yüzde 65’inin tek bir antiepileptik ilaç ile başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini söyledi. Ancak bazı dirençli epilepsi vakalarında ilaç tedavisinin yetersiz kalabildiğini ve bu durumlarda politerapi, cerrahi girişimler, nörostimulasyon ve ketojenik diyet gibi alternatif tedavi yöntemlerinin başarı oranını artırabileceğini ifade etti.

"Epilepsi hastaları toplumsal dışlanma yaşamamalı"

Toplumda epilepsiye dair yanlış algılar, bilgi eksikliği ve önyargılar nedeniyle epilepsi hastalarının sosyal izolasyon ve damgalanma ile karşı karşıya kaldığını belirten Bildirici, okul, işyeri ve sosyal ortamlarda bu yanlış algılar nedeniyle hastaların zor durumda kaldığını ifade etti. Epilepsi farkındalığını artırmak ve bu yanlış önyargıları ortadan kaldırmak amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri yürüteceklerini vurgulayan Bildirici, "Epilepsi hastalarının yalnız olmadığını göstermek, onların topluma entegrasyonunu sağlamak ve destek olmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

Epilepsi Günü vesilesiyle, toplumu bu hastalık hakkında bilinçlendirmeye davet eden Bildirici, bilgi ve anlayışın epilepsiye dair damgalamaları ortadan kaldırabileceğini belirterek, "Birlikte daha sağlıklı ve bilinçli bir toplum inşa edebiliriz" mesajını verdi.