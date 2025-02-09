İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, 2024 yılı itibarıyla Sigara Bırakma Polikliniklerinde ilk muayene sayısının bin 510, toplam muayene sayısının ise 3 bin 185 olarak gerçekleştiğini ve yeterli önlemler alınmadığı takdirde 2030 yılına kadar sigaraya bağlı ölümlerin 8 milyona ulaşacağını belirtti.

Tütünle mücadelede önemli bir adım olan 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle açıklama yapan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, sigaranın solunum yollarına olumsuz etkilerine dikkat çekti. Sigara dumanında bulunan kimyasal maddelerin solunum yollarının koruyucu mekanizmalarına zarar verdiğini belirten Bildirici, bu durumun akciğer kanseri, kronik bronşit, astım, enfeksiyonlar ve alerjik hastalıklara yol açabileceğini vurguladı. Yapılan araştırmaların, sigara kullanan bireylerde bu hastalıkların daha sık görüldüğünü ortaya koyduğunu ifade etti. Tütünle mücadelede elde edilecek başarı sayesinde, sağlıklı ve bağımlılıktan uzak nesillerin yetişmesine katkı sağlanacağını belirten Bildirici, bununla birlikte kanser, kalp-damar hastalıkları gibi kronik hastalıklar ile bu hastalıklara bağlı yaşam kayıplarının önlenebileceğini dile getirdi.

Sigara kullanımının dünya genelinde her yıl yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açtığını hatırlatan Bildirici, bu ölümlerin yaklaşık 600 bininin pasif içicilik nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Ayrıca, yeterli önlemler alınmadığı takdirde 2030 yılına kadar sigaraya bağlı ölümlerin 8 milyona ulaşacağı ve bu ölümlerin yüzde 80’inin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşanacağının tahmin edildiğini ekledi.

Sigara bağımlılığıyla mücadele eden bireylere seslenen Bildirici, sigaranın bir hastalık olduğunu kabul etmeleri gerektiğini ve bu süreçte kendilerini suçlamadan, kararlılıkla destek alarak ilerlemelerini önerdi. Sağlık Bakanlığının ücretsiz hizmet veren ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı üzerinden destek alınabileceğini, bu hat aracılığıyla en yakın Sigara Bırakma Polikliniği’ne yönlendirme yapıldığını belirtti.

Eskişehir’de 9 Sigara Bırakma Polikliniği hizmet veriyor

Sigara bırakmak isteyen vatandaşlar için Eskişehir genelinde toplam 9 Sigara Bırakma Polikliniği hizmet vermektedir. Merkezde, Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Hastanesi, Tepebaşı 1 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezi, Odunpazarı 1 ve 2 No’lu Sağlıklı Hayat Merkezleri. İlçelerde ise Mihalıççık Gün Sazak İlçe Devlet Hastanesi, Sivrihisar İlçe Devlet Hastanesi (Aktif hizmet vermektedir.) Çifteler İlçe Devlet Hastanesi’nde de Sigara Bırakma Polikliniği açılması planlanmaktadır. Ayrıca, Günyüzü Şehit Melih Özcan İlçe Hastanesi bünyesinde 29 Aralık 2023’te hizmete giren Tütün Bağımlılığı Tedavi Birimi, 2 Aralık 2024’e kadar açık kalmış ancak sorumlu doktorun tayini nedeniyle şu an hizmet sunuyor.

2024 yılı itibarıyla Sigara Bırakma Polikliniklerinde ilk muayene sayısı bin 510 kişi, toplam muayene sayısı ise 3 bin 185 kişi olarak gerçekleşti. Bu bireylerden bin 542 kişiye ilaç tedavisi uygulandı. Danışmanlık hizmeti verilen vatandaşların sigarayı bırakma oranı yüzde 25,6 olarak kaydedildi.

Sigara bırakmaya karar veren vatandaşlar, ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı’nı arayarak ücretsiz destek alabilir ya da 182’yi tuşlayarak Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden Sigara Bırakma Polikliniği’nden randevu talep edebilir.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, sigarayla mücadelede toplumun bilinçlenmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, tüm vatandaşları sigarayı bırakmaya davet etti.