Bitlis İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, Türkiye’de 22 binden fazla hastanın organ nakli beklediğini söyledi.

Bitlis İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, Türkiye’de 22 binden fazla hastanın organ nakli beklediğini söyledi.

Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Bitlis ve ilçe devlet hastaneleri ile kentteki alışveriş merkezleri ve Bitlis Eren Üniversitesinde stantlar kurularak organ bağışına dikkat çekiliyor. Organ bağışının önemine değinen Bitlis İl Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray, “22 binden fazla hasta vatandaşımız organ nakli beklemektedir. Müdürlük olarak Organ Bağışı Haftası münasebetiyle bünyemizde sağlık hizmeti veren Bitlis, Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Güroymak, Mutki ve Hizan devlet hastaneleri ile alışveriş merkezlerinde ve Bitlis Eren Üniversitesi bünyesinde stantlar kurduk. İlgili personellerimiz tarafından vatandaşlarımıza organ bağışı hakkında el broşürleri, hediyeler dağıtılarak, organ bağışı ve önemi hakkında gerekli bilgilendirilmeler yaptık” dedi.

Demiray, Organ Bağışı Haftası’nda toplamda 120 adet organ bağışı toplandığını da sözlerine ekledi.