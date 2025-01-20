Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek, ilçelerin sağlık altyapısını ve hizmetlerin kalitesini değerlendirildi.

Doç. Dr. Bildirici, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerindeki sağlık kuruluşlarının sundukları hizmetleri yerinde değerlendirdi. İlçelerin sağlık altyapısı hakkında incelemelerde bulunan Bildirici, sunulan hizmetleri de ayrıca gözden geçirdi. Bildirici, gerçekleştirdiği ziyaretler hakkında, "Sağlık hizmetlerinde kaliteyi sürekli arttırmak ve halkımızın her bir ferdine daha iyi şartlarda hizmet sunmak için tüm ekiplerimizle var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu ziyaretler, sahadaki durumu daha iyi anlamamıza ve geliştirilmesi gereken alanları tespit etmemize yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Yaşar Bildirici ayrıca, Sarıcakaya Entegre Sağlık Merkezi inşaat alanını da ziyaret ederek proje kapsamındaki çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden inşaat süreciyle ilgili detaylı bilgi alan Bildirici, merkezin tamamlanmasının ardından bölge halkına nitelikli ve kolay erişilebilir sağlık hizmetleri sunulacağını vurguladı. Ziyaretler sırasında sağlık kurumlarında görev yapan personelle bir araya gelen İl Sağlık Müdürü Bildirici, çalışma şartları ve karşılaşılan zorluklar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Yanı sıra Bildirici, sağlık merkezine başvuran vatandaşlarla sohbet ederek onların görüş ve önerilerini dinledi. Bildirici’nin ziyaretlerine Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş de ziyaret etti. Ziyarette, ilçelerde sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan projeler ayrıntılı bir şekilde ele alındı.