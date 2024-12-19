Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Eskişehir Şehir Hastanesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde hizmet veren Gebe Okulu ve Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği’ni ziyaret etti.

Sağlık Bakanlığı’nın “Normal Doğumun Teşviki Eylem Planı” çerçevesinde gerçekleştirilen ziyaret sırasında Bildirici, normal doğumun teşvikiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bildirici, “Normal Doğumun Teşviki Eylem Planı ile gebelere yönelik eğitim ve destek hizmetlerini yaygınlaştırmayı, normal doğumu teşvik etmeyi ve anne adaylarını bilinçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bildirici ayrıca, Gebe Okulu’nda uzmanlar tarafından anne adaylarına; ebelik ve lohusalık psikolojisi, doğum mekanizması, doğum ağrılarıyla baş etme yöntemleri ve gebelikte günlük yaşam gibi pek çok konuda eğitimler verildiğini belirtti. Eğitimlerin, haftanın her günü gruplar halinde gerçekleştirilebildiğini ve aynı zamanda online katılım imkânı da sunulduğunu ifade eden Bildirici, eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verildiğini dile getirdi. Yanı sıra Bildirici, Doğuma Hazırlık Ebe Polikliniği’nde gebelere; normal doğumun faydaları, suda doğum, ilaç dışı ağrı yönetimi ve acil durum belirtileri gibi konularda rehberlik edildiğini vurguladı. Bildirici, konuyla ilgili olarak “Anne adaylarının doğum sürecinde kendilerine eşlik edecek ebe ekibiyle önceden tanışmaları büyük bir avantaj sağlıyor” şeklinde konuştu.

Son olarak Bildirici, Eskişehir’de yürütülen bu çalışmaların anne adaylarına önemli katkılar sunduğunu belirterek, “Bu tür hizmetlerin diğer illere de yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.