Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2024-2026 yılları için Dünya Diyabet Günü temasının "Diyabet ve Esenlik" olduğunu vurguladı. Açıklamasında IDF’nin projeksiyonlarına da yer veren Yaşar Bildirici, 2045 yılı itibarıyla her 8 yetişkinden 1’inin diyabet hastası olacağı ve diyabetli kişi sayısının yüzde 46 artarak 783 milyona ulaşacağını belirtti. Bildirici, diyabetli bireylerin yüzde 90’ından fazlasında sosyoekonomik, demografik, çevresel ve genetik faktörlere bağlı olarak tip 2 diyabet görüldüğünü ifade ederken, tip 2 diyabetin artışında kentleşme, yaşlanan nüfus, azalan fiziksel aktivite, yanlış beslenme alışkanlıkları, aşırı kilo ve obezite gibi faktörlerin etkili olduğunu dile getirdi. Bildirici, 2021 yılında dünya genelinde 537 milyon yetişkinin diyabetle yaşadığını, bu sayının 2030’da 643 milyona, 2045’te ise 783 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti. Avrupa’da ise 60 milyondan fazla kişinin diyabetle yaşadığını ve bu kişilerin 32 milyonunun Avrupa Birliği sınırları içerisinde bulunduğunu söyleyen Yaşar Bildirici, diyabet, kalp damar hastalıkları ve diğer bulaşıcı olmayan hastalıkların önlenmesi için sağlık politikalarının her alanda uygulanması gerektiğine işaret etti.

Sağlık Bakanlığı’nın diyabetle mücadelede yıllardır programlı çalışmalar yürüttüğünü hatırlatan Doç. Dr. Bildirici, 1989’da DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ve Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun girişimiyle ilan edilen “St. Vincent Bildirisi”nin 1992 yılında Türkiye adına imzalandığını ve 1994 yılında Sağlık Bakanlığı önderliğinde başlatılan “Ulusal Diyabet Programı”nın halen Türkiye Diyabet Programı adıyla sürdürüldüğünü ifade etti. Doç. Dr. Bildirici, programda diyabetle etkin mücadele amacıyla belirlenen beş ana hedefe ulaşmak için stratejiler ve somut eylemler önerildiğini aktardı. Hedeflerin politika geliştirme, diyabetin önlenmesi ve erken tanısı, etkin tedavi, çocukluk çağında bakım ve tedavi, tip 2 diyabet ve obeziteyi önleme ile programı etkin izleme ve değerlendirme olduğunu söyleyen İl Sağlık Müdürdü Bildirici, Türkiye Diyabet Programı’nın, diyabetin önemli bir risk faktörü olan obezitenin önlenmesi amacıyla yürütülen "Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" ile de desteklendiğini ifade ederek, bu programların Sağlık Bakanlığı ve ilgili paydaşlarla birlikte kararlılıkla yürütüldüğünü belirtti.