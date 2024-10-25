Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, sağlık kuruluşlarında açılan hasta hakları stantlarını ziyaret ederek hastaların 26 Ekim Hasta Hakları Günü’nü kutladı.

Hasta Hakları Günü’nün önemine değinen Doç. Dr. Bildirici, "Hasta hakları kavramı, ilk kez 1981 yılında Lizbon’da gerçekleştirilen 34’üncü Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile kabul edilmiştir. Ardından 47’nci Dünya Tabipler Birliği Kurultayı’nda yapılan düzenlemelerle güncellenmiş ve 171’inci Konsey oturumunda yeniden gözden geçirilmiştir. Ülkemizde ise 26 Ekim 1998 tarihinde Hasta Hakları Günü olarak ilan edilmiş ve Hasta Hakları Yönetmeliği ile resmiyet kazanarak güvence altına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

"Tüm hastalarımızın 26 Ekim Hasta Hakları Günü’nü kutluyorum"

Doç. Dr. Bildirici, il genelindeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında ’Hasta odaklı ve katılımcı sağlık hizmeti’ sunumu hedefi doğrultusunda hasta ve hasta yakınlarının, hasta hakları konusunda bilinçlendirilmesinin ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Hasta Hakları Birimleri ve bakanlık bünyesindeki ’Hasta Başvuru Bildirim Sistemi (HBBS)’ aktif olarak hizmet vermekte olup, başvurular hasta hakları birim sorumlularımız tarafından değerlendirilerek çözüme kavuşturulmaktadır. Sağlık hizmeti almak üzere bir sağlık kuruluşuna başvuran herkes; hizmetten genel olarak faydalanma, bilgilendirilme ve bilgi isteme, personeli tanıma, seçme ve değiştirme, mahremiyet, rıza, güvenli bir ortamda sağlık hizmeti alma, dini vecibelerini yapma, saygınlık görme, ziyaretçi ve refakatçi bulundurma, şikayet ve dava hakkı gibi haklara sahiptir. Bu hakların yanı sıra, her hasta; başvurduğu kurumun kural ve uygulamalarına uyma, geçmiş tedavi bilgilerini eksiksiz paylaşma, doktor tarafından belirlenen kontrollerine katılma, randevu saatlerine uyma ve diğer hastalar ile sağlık personeline saygı gösterme sorumluluğuna sahiptir. Bireysel ve toplumsal sorunların çözümü için vatandaşlarımızı hak ve sorumluluklarına sahip çıkmaya davet ediyor, bu vesileyle tüm hastalarımızın 26 Ekim Hasta Hakları Günü’nü kutluyorum" dedi.