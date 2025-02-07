Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’ne, evde sağlık hizmetlerinde kullanılmak amacı ile 2 yeni araç tahsis edildi

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü’nün, evde sağlık hizmetlerine hastaların yoğun talep gösterdiğini ve bu hizmetin yaygın olduğunu ifade ediliyor. İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen 2 yeni araç ile hizmet ağının genişlediğini anlatıldı. Yapılan açıklama, Eskişehir’de evde sağlık hizmetlerine hastaların yoğun talep göstermesi ve evde sağlık hizmetlerinin yaygın kullanıldığını belirtti. Açıklamada, bu sebeple, 2025 yılında Bakanlık tarafından tahsis edilen 2 yeni araç ile hizmet ağını genişletme ve ve daha fazla hastaya ulaşmanın hedeflendiği ifade edildi.