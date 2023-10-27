Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle “100 Yıldır Aynı Aşk ve Heyecanla” temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Cumhuriyetin ilk yıllarında sunulan sağlık hizmetlerine dair çok sayıda siyah beyaz fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Genç cumhuriyetin köy köy gezip tedavi yapan doktorları, fedakârca çalışan hemşireleri ve canla başla görev yapan sağlık çalışanlarının imkânsızlıklar içerisindeki mücadelelerine dair çok sayıda fotoğraf karesinin yer aldığı sergide, çağın en ileri teknolojileri ile ön plana çıkan fotoğraf kareleri de yerini aldı.

27 Ekim Cuma günü 81 ilde eş zamanlı olarak açılışı yapılan sergi 1 hafta süreyle vatandaşların ziyaretine açık olacak.