Sağlık Bakanlığı tarafından Eskişehir İl Sağlık Müdürü olarak atanan Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, İl Sağlık Müdürlüğü’nde düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Eskişehir İl Sağlık Müdür Vekili. Dr. Turhan Sulhan’dan teslim aldı.

Sağlık Müdürlüğü yönetici ve çalışanlarının katıldığı törende konuşan Eskişehir İl Sağlık Müdür Vekili. Dr. Turhan Sulhan, Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici hakkında, ‘Çok başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” dedi.

"Bayrağı daha ileri bir noktaya taşımak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum"

İl Sağlık Müdürlüğü görevini devralan Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici ise şunları söyledi;

“Bugün itibariyle Eskişehir İl Sağlık Müdürü olarak görevime başlıyorum. Bildiğiniz gibi Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Başhekim olarak görev yapıyordum. Şehrimize hizmet etme noktasındaki bu ilk adımda, bizden önce görev yapan sağlık müdürlerimize ve Prof. Dr. Uğur Bilge’ye teşekkür ediyor, ondan aldığımız bayrağı daha ileri bir noktaya taşımak için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Amacımız fedakârca sağlık hizmeti sunan çalışanlarımız ve bu hizmetin en iyisini almayı hak eden vatandaşlarımızı mutlu etmek, halkımızın kaliteli ve etkin bir sağlık hizmeti almasını sağlamak olacak. İnşallah el birliğiyle güzel hizmetlere imza atacağız.”

Konuşmaların ardından Eskişehir İl Sağlık Müdür Vekili. Dr. Turhan Sulhan, Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici’ye günün anısına çiçek takdim etti.