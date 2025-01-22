Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen “2024 Yılında İlimizde Sağlığın Değerlendirilmesi” konulu toplantı, 21 Ocak’ta Eskişehir Şehir Hastanesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici’nin başkanlığında düzenlenen ve Eskişehir’deki tüm sağlık yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Eskişehir’de 2024 yılı içerisinde sağlık alanında sunulan hizmetler ve faaliyetler değerlendirildi. Personel Hizmetleri Başkanı Dr. Bekir Akdemir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Serkan Ceyhan, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Pakize Gözde Gök ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Ersin Işıldı’nın sunumlarıyla sağlık alanında yıl boyunca yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılırken, sağlık tesislerinin hizmet kalitesini artırmaya yönelik stratejiler görüşüldü. Aynı zamanda 2025 yılı için belirlenen hedefler, yapılması planlanan faaliyetler ve projeler hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı, Eskişehir’deki sağlık tesislerinde vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinde kalite ve verimliliğin en üst düzeye çıkarılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, iyi dilek ve temennilerle sona erdi.