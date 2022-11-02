Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette ilçede yapılan çalışmalar ile ilgili fikir alış verişinde bulunuldu. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge’de misafirperverliklerinden dolayı Başkan Bozkurt’a teşekkür etti.