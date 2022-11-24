Erzurum’un üst protokolü, 12 Kasım’da yapılan seçimle göreve gelen Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu.

Erzurum’un üst protokolü, 12 Kasım’da yapılan seçimle göreve gelen Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu.

ETSO’yu ziyaret eden Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle Başkan Özakalın’ın makamında bir araya geldi. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın ve yönetimine yeni dönemde başarı dileyen protokol üyeleri, Erzurum’un sosyo ekonomik anlamda gelişmesi ve hak ettiği konuma ulaşması için işbirliği içinde çalışmaya ve ortak hedefler doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceklerini dile getirdiler.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın da, yeni dönemde tecrübenin yanında genç ve dinamik bir yönetim oluşturmaya özen gösterdiklerini belirterek, “Oda yönetimi olarak şehrimize ve bölgemize katma değer kazandıracak projeler üretecek ve yaşadığımız sıkıntıların çözümü için mesai harcayacak arkadaşlarımızla yol yürümeyi planladık. İnşallah kurumlar arası işbirliğine de önem vererek, istişare ve ortak akılla hedeflerimize ulaşmayı umut ediyoruz. Bu konuda başta üyelerimiz olmak üzere bizlere destek verecek herkese teşekkür ediyorum” dedi.