Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara’ya gittiler.

Bayburt Milletvekili Orhan Ateş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan heyet, ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ettiler.

Ziyarette, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye hayırlı olsun dileklerini ileten heyet, Bayburt’ta yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular. Özhaseki ise gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, heyete teşekkür etti.