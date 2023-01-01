Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 15. Grupta mücadele eden Sivas İl Özel İdarespor voleybol takımı, bu hafta konuk edeceği lider Kahramanmaraş Voleybol’u yenmeyi hedefliyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 15. Grupta mücadele eden Sivas İl Özel İdarespor voleybol takımı, bu hafta konuk edeceği lider Kahramanmaraş Voleybol’u yenmeyi hedefliyor.

Sivas İl Özel İdarespor Kulübü voleybol takımı 2022-2023 sezonunda Voleybol Kadınlar 2. Ligi’nde Sivas’ı başarıyla temsil ediyor. Ligin 13. haftasında sahasında lider Kahramanmaraş Voleybol’u konuk edecek olan Sivas temsilcisi, bu maçın hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

“Maçı kazanmak istiyoruz”

Karşılaşma öncesi konuşan Sivas İl Özel İdarespor Kulübü Başkanı Bekir Gemici, hedeflerinin bu sene ligde kalmak olduğunu belirtti. Kahramanmaraş maçına galibiyet için çıkacaklarını da söyleyen Gemici, “Geçen yıl İl Özel İdare Spor Kulübü olarak voleybolla tanıştık ve voleybol için bir ilki yaşadık. Geçen sene kadınlar voleybolunda ilimizi temsil ettik ve tamamen lise öğrencilerimiz ile oynadık. Ligi de bu şekilde tamamladık. Bu sene ise lige başlarken geçen seneki hocamız ile yolları ayırdık, yeni bir ekip ile başlama kararı aldık. Bu sene ekibe tecrübeli arkadaşlar katıldı. Bu sene ki amacımız ligde kalabilmekti. Lige başladıktan sonra kendi takımımızın diğer takımlardan daha iyi olduğunu gördük. Ligi de en üst seviyede bitirmeyi düşünüyoruz. Önümüzde Kahramanmaraş maçı var. Rakibimiz ligin en iyi takımlarından biri. Bu maçı kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapıp maçı kazanmak istiyoruz” dedi.

“Gurur duyuyoruz”

Sivas’ı voleybol liginde başarıyla temsil ettiklerini söyleyen Başkan Gemici, “Bu sene ki hedefimiz ligi Alpedo ve Rasus takımlarının arkasında olarak 3. ya da 4. olarak bitirmek, en kötü ihtimal olarak da 5. sırada bitirmeyi hedefliyoruz. İl Özel İdare Spor Kulübü olarak amacımız voleybolda Sivas’ımızın kızlarını en iyi şekilde temsil edip güzel yerlere getirmektir. Bu amaçla çıktığımız yolda Vali Yardımcımız Kadir Algın’a, kulübümüzde çalışan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kulübümüz Sivas’ta 2. Lig’deki tek temsilcimiz. İnşallah bu sayı artarak devam eder. Cumhuriyet Üniversitesi’nin Malatya’da katılmış olduğu bir organizasyonda 6 oyuncudan 5’i bizim İl Özel İdare Spor Kulübüne ait lisanlı sporcularımızdır. Bizde bu durumdan gurur duyuyoruz. Sporcularımızın başarılarının devamını istiyoruz. Amacımız tamamen Sivas’ı voleybol anlamında iyi yerlere getirmektir” ifadelerini kullandı.

Kaptan Koçak: “Hedef galibiyet”

Takım kaptanı Zahide Koçak ise, Kahramanmaraş maçına galibiyet için çıkacaklarını belirterek, “Şu anda 2. Ligde 15. Grupta maçlarımız devam etmektedir. Şu ana kadar 5 mağlubiyet ve 5 galibiyet aldık. Sivaslı çocuklarımıza umut olmak amacıyla buradayız. Takıma ablalık yapmak için buradayım inşallah onları iyi yerlerde görmek istiyoruz. Hedefimiz ilerleyen zamanlarda genç sporcuların tecrübe kazanarak onların bu ligi devam ettirmesidir. Bir sonraki sezonlarda da iyi bir takım kurarak play-off oynamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Özgen: “En iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz”

Sporculardan Ece Özgen ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“Maçlarımız zorlayıcı geçiyor bazı maçlarımızda da hiç zorlanmadan geçiyoruz ama takımımızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu sene ki hedefimiz geçen seneye kıyasla daha çok fazla üstüne koyarak takımızı daha iyi yerlere getirmek.”