Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi’nin yatırımları Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Bilecik Valiliği Toplantı Salonu’ndan yapılan toplantıya İl Genel Sektereri Seda Bayrakçı ve kurumun yetkili birim müdürleri katıldı. Toplantıda, eğitim, sağlık ve kamu binaları alanındaki yatırımlar ele alınarak, ilin ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımlar masaya yatırıldı. Okul binalarının inşası, modernizasyon çalışmaları ve donanım iyileştirmeleri gibi eğitim alanındaki yatırımlar değerlendirildi.

Toplantıda sağlık alanında yapılan yatırımlar da ele alınırken, yeni sağlık tesislerinin inşası, mevcut sağlık kurumlarının yenilenmesi ve donanımının güçlendirilmesi gibi konular üzerinde duruldu. Halkın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için yapılan yatırımların önemi vurgulanan toplantıda, kamu binaları yatırımları da ele alındı.

Son olarak kamu binalarının modernizasyonu, bakım ve onarımları, enerji verimliliği çalışmaları gibi konular görüşüldü. Kamu hizmetlerinin daha etkin ve güvenli bir şekilde sunulması hedeflendi.