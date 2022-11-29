Adıyaman İl Genel Meclisi, 2023 Mali Yılı Performans Programı ve 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 350 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Adıyaman İl Genel Meclisi, 2023 Mali Yılı Performans Programı ve 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 350 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Adıyaman İl Özel İdaresi’nin 2023 yılı bütçesinin görüşüldüğü Kasım ayı oturumlarının son toplantısı İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplandı.

Adıyaman İl Özel İdaresinin 2023 Yılı bütçesi 350 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Geçen yıl 160 milyon TL olan İl Özel İdaresi bütçesi, bu yıl 350 milyon TL’ye yükseldi.

Kasım ayı içerisinde yoğun bir şekilde devam eden bütçe görüşmelerinin birlik, beraberlik ve hizmet odaklı olarak tamamlandığını kaydeden İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, oy birliği ile kabul edilen 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, “Adıyaman İl Özel İdaresi 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı 350 milyon TL olarak İl Genel Meclisimizce oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kasım ayı içerisinde yoğun ve titiz bir şekilde hazırlanılmış olan Adıyaman İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçesinin ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle Kasım ayı içerisinde 20 gün süren 2023 Mali Yılı Bütçe Tasarısı çalışmalarına katılım sağlayan tüm il genel meclisi üyelerimize teşekkür ederim. Aynı şekilde sürdürdüğümüz bütçe çalışmalarında, il genel meclisi olarak bizler ile sürekli istişare halinde olan ve yoğun geçen çalışmalarımıza zaman ayıran Valimiz Mahmut Çuhadar’a ve her konuda bizlere vermiş oldukları desteklerle bizleri yalnız bırakmayan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık’a teşekkürü bir borç biliyorum.

İlimiz ilçe kaymakamlıklarına 2 milyon 600 bin TL, Özel Kalem Müdürlüğüne 2 milyon 500 bin TL, İnsan Kaynaklarına personel maaş ve giderlerinin karşılanması için 78 milyon 200 bin TL, Destek Hizmet Müdürlüğüne araç ve gereçler, yakıt, parça, asfalt alımı vs. harcamaların karşılanması için 65 milyon 500 bin TL, Encümen Müdürlüğüne 5 milyon 80 bin TL, İmar ve Kentsel Müdürlüğüne 6 milyon 380 bin TL, Plan ve Proje Müdürlüğüne inşaat işlerinin karşılanması için 38 milyon 507 bin 32 TL, Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne 102 milyon 839 bin TL, Mali Hizmetler Müdürlüğüne 45 milyon 483 bin 968 TL, Su ve Kanal İşleri Müdürlüğüne 3 milyon 300 bin TL, Tarımsal Sulamaya 4 milyon 990 bin TL, şehitliklerin bakım ve onarımının yapılması ve turizm bölgesi olan ilimizde tarihi kazı çalışmalarının yapılması için gerekli ödenek ayrılmıştır.

İnancımız ve hedefimiz odur ki, Adıyaman İl Genel Meclisince hazırlanan ve karara bağlanan, Valimiz Mahmut Çuhadar tarafından onaylanan ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık’ın sevk ve idaresine bırakılan yatırım programı ve bütçe tasarısı ile ilimiz geneline ve köylerimize yönelik performansı yüksek, kaliteli ve verimli hizmetler sunmak olacaktır.

Şimdiden kendilerine teşekkür ederim. Hazırladığımız bütçe tasarısı dışında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle ve Milletvekillerimizin takipleriyle ilimize aktarılan KÖYDES ödenekleriyle de köylerimize hizmet vermeye aralıksız bir şekilde devam edeceğiz. İl Özel İdaresi olarak bu zamana kadar 453 köy, 507 mezra ve buralara bağlı mahallelere hizmet verme noktasında, ilimizin en ücra köşesine dahi ulaşmaya çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Öncelikle köylerimizde ilk olarak içme suyu şebekeleri ve alt yapı çalışmalarını çözmeyi hedefledik ve bu noktada da çalışmalarımızı tamamladık. Aynı şekilde köy yollarımızın hemen hemen hepsinin asfaltını yaptık ve bunun akabinde yol bakım ve onarımını da her yıl düzenli olarak yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. İlimize bağlı köylerimizin tamamına yakın içme suyu şebekesi, alt yapı hizmeti, birçok köyümüzde de köy içi kilitli parke çalışmalarını tamamladık. 2023 yılı için hazırlamış olduğumuz yatırım programıyla da ilimiz geneli alt yapı hizmeti tamamlanmış 258 köyümüze toplamda 462 bin 886 metre kare köy içi kilitli parke çalışmalarının yapılması için gerekli ödeneği ayırarak programa aldık. Bununla birlikte 2023 yılı KÖYDES ödeneğiyle birlikte bu rakamı 1 Milyon metre kare kilitli parke taşına tamamlamayı hedefliyoruz. Zaten köylerimizin çoğunda bu hizmet tamamlanmış ya da eksik kalmış. Gayemiz eksik kalan ve alt yapısı yeni bitmiş olan yerleri tamamlamak. Bunun yanı sıra köylerimizde tarımsal sulamaya yönelik çalışmalarımız için gereken programlar yapıldı. Bu konuda da iyi bir mesafe kat ettik ve İl Özel İdaresi olarak tarıma yönelik destek çalışmalarımıza devam edip her daim çiftçilerimizin yanında olduk ve olacağız. 2002 yılında halkımızın dua ve teveccühleriyle iktidara gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın; şehir merkezlerinde ne varsa köylerimize de aynı hizmetleri sunacağız anlayışıyla çalıştık ve inanıyoruz ki bugün geldiğimiz nokta şehir ve köylerin aynı seviyeye yaklaştığının bir göstergesidir. Bizler bu hizmetleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Milletvekillerimizin gayreti ve tüm teşkilatımız ile sağladığımız istişarelerle yaptık ve de yapmaya da devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.