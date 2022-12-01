Bilecik İl Özel İdaresinin 2022 bütçe ve yatırım çalışmalarını tamamladı, 2023 yılı bütçesi 143 milyon TL olarak onaylandı.

Bilecik İl Özel İdaresinin 2022 bütçe ve yatırım çalışmalarını tamamladı, 2023 yılı bütçesi 143 milyon TL olarak onaylandı.

Bütçe görüşmelerinin son günü Vali Kızılkaya, Meclis üyeleriyle buluştu. Buluşmaya, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, Meclis üyeleri ve Özel İdare şube müdürleri katıldı. İşbirliğiyle 2022 yılı boyunca verimli işler yaptıklarını belirten Vali Kızılkaya, “İl Genel Meclis üyelerimiz 2023 yılı bütçesini onaylama süreci içerisinde yoğun bir program gerçekleştirdiler. Tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. İl Özel İdaremiz 2022 yılında kırsal kesimde yaşayan halkımızın yaşam ve refah düzeyini artırmak için elindeki imkânların fazlasını yaratarak önemli hizmetler hayata geçirmek için yoğun gayret sarf etti. İl Genel Meclis üyeleri olarak köylerimizi ziyaret ettiğinizde o yapılan işleri bizzat takip ettiniz. İnşallah 2023 yılı itibariyle hem onayladığımız yatırım programının, hem de sağlayacağımız dış desteklerle verimli bir yıl geçiririz. İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçesi ile yatırım programının ülkemiz başta olmak üzere ilimize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, yoğun bir çalışma sonrası bütçeyi yapan il genel meclis başkanımıza, il genel meclis üyelerine, il özel idare genel sekreteri ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından kırsal kesime yönelik yapılacak yatırım ve çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.