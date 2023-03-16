Bilecik İl Özel İdaresi, ihalesi yapılan ’Bilecik Hükümet Konağı’ projesi için yüklenici firmaya yer teslimi yapılırken onlarca ağacın kesilmesi ile ilgili haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bilecik İl Özel İdaresi Mülkiyetinde bulunan 1439 ada 2 parsel de 16 bin 496 metrekare proje alanına sahip ’Hükümet Konağı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi’ projenin ana yoldaki giriş kısmındaki 40 metrelik çekme mesafesi içerisindeki kot farkından dolayı sadece dolgu altında ve yapıya denk gelen kısımdaki ağaçların kesilmesi plandı. Kurumlardan gerekli izinler alınarak Orman İşletme Şefliği tarafından yapılan incelemede ağaçların yaşı itibariyle taşınması mümkün olmayan, inşaat bina alanına ve dolgu alanına denk gelen bir kısım ağaçların kesilmesinde sakınca olmadığı belirtilerek kesim işlemi Orman İşletme Şefliğince gerçekleştirilmiştir. İnşaat alanı dışında kalan diğer ağaçların korunmasına ve zarar görmemesine özen gösterilmektedir. Aynı proje çerçevesinde peyzaj çalışmaları yapılacak olup, 211 adet ağaç dikilerek 3 boyutlu görsellerdeki gibi peyzaj çalışması tamamlanacaktır" denildi.