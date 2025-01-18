Kırıkkale İl Özel İdaresi personeli, yurtdışı eğitimi için görevinden ayrılan Kaymakam Mehmet Melih Dalan’a veda programı düzenledi.

Kırıkkale İl Özel İdaresi personeli tarafından yurtdışı eğitimi nedeniyle görevinden ayrılan Kaymakam Mehmet Melih Dalan için veda programı gerçekleştirildi. Çelebi ve Delice ilçelerinde kaymakamlık görevlerini başarıyla yürüten ve ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nde de görev yapan Dalan, önemli projelere imza attı. Düzenlenen programda, Dalan’ın kurum bünyesindeki çalışmaları ve sağladığı katkılar takdirle anıldı. Duygusal bir atmosferde gerçekleşen programda, kurum personeli, Kaymakam Dalan’a teşekkür ederek yeni görevlerinde başarı diledi.