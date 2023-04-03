Nevşehir İl Özel İdare ekipleri köylerdeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların sorunlarına müdahale etmek için köylerdeki çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdare Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; merkez ilçedeki Alaçaşar köyünde, Ürgüp ilçesindeki Bahçeli köyünde, Gülşehir ilçesindeki Ovaören köyünde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderildi. Kozaklı ilçesindeki Alemli, Topaç ve Paşalı köylerinde, Gülşehir ilçesindeki Ovaören köyünde, Acıgöl ilçesindeki Kozluca, Tepköy ve Özlüce köylerinde kanal hattı arızalarına müdahale edilerek sorun giderildi. Ayrıca; Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler; Ürgüp ilçesindeki Mazı, Şahinefendi ve İbrahimpaşa köylerinde anayol ve köy içi asfalt yama çalışması yapıldı. Kozaklı ilçesindeki Kalecik, Boğaziçi, Gerce ve İmran köylerinde, Devrent-Aktepe yol güzergahı boyunca trafik işaret levhaları bakım onarım yenileme çalışması yapıldı.