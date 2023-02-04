Karabük İl Genel Meclisi Şubat ayı üçüncü birleşimine katılan Genel Sekreter Mehmet Uzun, önümüzdeki günlerde emekliye ayrılacağını belirterek İl Genel Meclis Başkanı ve üyeleriyle vedalaştı.

Karabük İl Genel Meclisi Şubat ayı üçüncü birleşimine katılan Genel Sekreter Mehmet Uzun, önümüzdeki günlerde emekliye ayrılacağını belirterek İl Genel Meclis Başkanı ve üyeleriyle vedalaştı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Uzun, İl Genel Meclis üyelerine yaptığı veda konuşmasında, gelinen noktada çok güçlü bir Özel İdare olarak çalışmalara devam edildiğini belirtti.

Uzun, 17 yıllık süreçte Genel Sekreter olarak görev yaptığını ifade ederek, “Görev sürem içerisinde 11 bin 573 ihale gerçekleştirildi. Çok şükür bunların hepsini alnımızın akıyla yaptık. Bu anlamda da görevini layıkıyla yerine getiren mesai arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Yine bu dönem içerisinde İl Özel İdaresi tarafından yapılan 1 milyar 449 milyon 45 bin 397 lirayı harcamaları yönettim ve imzaladım. 17 yıllık görev süremde eğitimden sağlığa, tarımdan emniyete, kültürden sosyal hizmetlere kadar yapılan başarılı çalışmalarla birlikte köylerimizin yollarının asfaltlanması, köylerimizin sağlıklı içme suyuna kavuşturulması ve tarımsal hizmetlerin geliştirilmesi için mesai mefhumu gözetmeksizin mesai arkadaşlarımızla çalıştık. Sizlerin katkı ve destekleriyle de İl Özel İdaremizi Karabük’ümüzün en gözde kurumu haline getirmek için mücadele ettik. Tüm mesai arkadaşlarımla birlikte yoğun bir çalışma temposu içerisinde güzel işlere hep birlikte imza attık” dedi.

Karabük’e yapılan hizmetler adına İl Genel Meclis Başkanı ve üyelerine teşekkür eden Uzun, “Verdiğiniz destek ve katkılardan dolayı hepinize teşekkür ederim. İl Özel İdare’nin buradan çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bir günde 3,5 km sıcak asfaltı köy yollarımıza seriyoruz. Bunları yaparken ortada fikir var ve siz Meclis Üyelerimizin de destekleri var. Asfalt plentimizi kurduk, konkasörümüzü kurduk yani kendi kendimize yeten bir Özel İdare konumundayız. Şu an 560 km sıcak asfaltı köy yollarımıza serdik, bu çok iyi bir rakam. Her sene 100 km hedef konulursa ve bunu devam ettirmeye çalışırsak 5 sene sonra ana arterler bitmiş olur. Kış turizmi anlamında da İlimize kazandırdığımız Keltepe Kayak Merkezi’nde, siz Meclis Üyelerimizin katkıları çok büyük. Kayak pistleri ve yolların yapımıyla güzel bir hizmeti de sizlerin desteğiyle ilimize kazandırdık. İnşallah bundan sonraki süreçlerde bu şekilde devam eder ve Karabük’ümüze güzel hizmetler yapılmaya devam eder” diye konuştu.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen de “İl Özel İdaresi’nin bugün geldiği noktada çok büyük emeği ve gayreti olmuştur. İl Özel İdaresi bugün geldiği noktada yeni yatırımlar yapabiliyorsa, yeni hedefler belirleyebiliyorsa ve kendi kendine yeten bir kurum haline gelebilmişse bunda Mehmet Bey’in çok büyük emeği ve gayreti vardır. Mehmet Bey gibi uzun yıllar Karabük İl’inin tamamını ilgilendiren tüm konularda emeği, gayreti ve imzası olan bir ağabeyimizin bilgi, beceri ve tecrübesinden daha uzun yıllar Karabük’ün istifade edeceği kanaatindeyim. Son olarak, bir İlin bel kemiğini ve beynini oluşturan kuruma 17 yıl hizmet veren Genel Sekreter Mehmet Uzun’a İl Genel Meclisi adına Meclis Başkanı olarak teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından İl Genel Meclis Başkanı Sözen, Uzun’a plaket takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.