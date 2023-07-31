Nevşehir İl Özel İdaresi ekiplerinin alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İl Özel İdare Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, içme suyu elektrik arızaları, kanalizasyon arızaları, kanal arızaları, yol kumlama, bakım-onarım ve trafik işaret levhaları yenileme çalışmaları çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Merkez ilçesinde ki Güvercinlik ve Özyayla köylerinde, Avanos ilçesinde ki Sarıhıdır ve Sarılar köylerinde, Derinkuyu ilçesinde ki Suvermez köyünde, Ürgüp ilçesindeki Ayvalı, Karakaya ve Sarıhıdır köylerinde, Gülşehir ilçesinde ki Abuşağı, Terlemez, Ovaören ve Alemli köylerinde, Kozaklı ilçesinde ki Kalecik köyünde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderildi. Avanos ilçesindeki Sarılar, Göynük ve Paşalı köylerinde, Ürgüp ilçesinde ki Mazı köyünde, Hacıbektaş ilçesindeki Karaburna köyünde içme suyu kanal hattı arızaları giderildi.

Ayrıca İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler merkez ilçesindeki İcik köyünde, Acıgöl ilçesindeki Karacaören köyünde, Gülşehir ilçesindeki Abuşağı ve Terlemez köylerinde yol kumlama ve yama çalışmaları yapıldı. Gülşehir ilçesinde Ovaören köyünde ise trafik işaret levhaları yenileme çalışması gerçekleştirildi.