Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde çadırkent ve konteyner altyapı çalışmalarına devam ediyor.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremin arından bölgede altyapı çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri de bölgede alt yapı çalışmalarında görev aldı. 10 personel ve 8 araçla, depremzedelerin barınma sorununu çözmeye konusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, bölgede yapılacak olan birçok çalışmada da görev yapıyor.