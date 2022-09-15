Adıyaman İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri Müdürlüğü arasında arazi toplulaştırma içerisine yer alan köylerin alt yapısı konusunda protokol imzalandı.

Adıyaman İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri Müdürlüğü arasında arazi toplulaştırma içerisine yer alan köylerin alt yapısı konusunda protokol imzalandı.

Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, DSİ 20. Bölge Müdür Yardımcısı Hikmet Böke ve DSİ 203. Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk katılımıyla protokol imzalandı.

Protokol ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme projeleri içerisinde yer köylerin alt yapıları tamamlanacak.

Protokol ile ilgili açıklamada bulunan İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, “Bu protokol ile Devlet Su İşleri’nin yatırım programında ve kontrollüğünde yer alan alt yapı projelerinde atık su şebeke hatları imalatları ile bin kişilik fosseptik imalatları DSİ tarafından yapılacak olup, farklı ebatlarda ki fosseptiklerin Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından yapılması konusunda mutabık kalınmıştır.

Bu çerçevede Kahta ilçesine bağlı 78 köy, Besni ilçesine bağlı 33 yerleşim biriminde yaklaşık 305 kilometre atık su şebekesi hattı döşemesi ve 120 adet fosseptik inşaatı imalatları yapılarak bu köylerin alt yapı sorunu çözülecek” dedi.