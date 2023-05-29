Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri, birçok köyde içme suyu ve elektrik arızalarını giderirken, yol yapım-yenileme çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi ekipleri alt yapı ve üst yapı çalışmalarında, içme suyu elektrik arızaları, kanalizasyon arızaları, yol kumlama, bakım-onarım çalışmaları bünyesinde; Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü merkez ilçesine bağlı Çardak ve Güvercinlik köylerinde, Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde, Avanos ilçesine bağlı Kuyulukışla ve Sarılar köylerinde, Gülşehir ilçesine bağlı Abuşağı ve Gülpınar köylerinde, Kozaklı ilçesine bağlı Gerce köyünde, Hacıbektaş ilçesine bağlı Belbarak ve Hırkatepesidelik köylerinde, Ürgüp ilçesine bağlı Çökek 4köyünde meydana gelen içme suyu elektrik arızaları giderildi. Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde, Gülşehir ilçesine bağlı Yakatarla ve Ovaören köylerinde içme suyu kanal hattı arızalarına müdahale edilerek sorun giderilirken Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa köyünde kanalizasyon hattı işlemi gerçekleştirildi. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Göreme-Ortahisar Yolu üzerinde park yasağı işaretleme ve levhalandırma işlemi yapıldı. Kozaklı ilçesine bağlı Kalecik ve Belekli köylerinde yol yapım çalışması gerçekleştirildi.

Ayrıca Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde ve Hacıbektaş ilçesine bağlı Karaburna köyünde yol kumlama işlemi yapıldı.